Культура 12 января 2023, 17:07 Трибьют-группа EASY DIZZY рассказала, кто в России любит AC/DC

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Участники российской трибьют-группы EASY DIZZY, которая исполняет песни рокеров AC/DC, рассказали, кто ходит на их концерты. Об этом сообщило «ФедералПресс».

ГруппаEASY DIZZY появилась в 2007 году. Сначала музыканты собирались ради веселья, но потом нашли единомышленников, так же влюбленных в AC/DC. Музыканты стали заниматься профессионально, превратив свои концерты в настоящие шоу. Российская группа даже познакомилась своими кумирами и немного гастролировала с ними.

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Сейчас EASY DIZZY отправляются в свой юбилейный тур. В их планах все больше городов. Причем каждый концерт для музыкантов, по их словам, запоминающийся. Возможно, из-за того, что на выступления ходят самые разные люди.

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«У нас в зале есть все. От маленьких детей, которых родители уже приучают к своей любимой музыке, до категории 70+. Люди абсолютно разного возраста и социального статуса. Это очень круто», — сказал участник группы.