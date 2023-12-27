Культура 27 декабря 2023, 11:15 Три выставки Зураба Церетели пройдут в Москве Три выставки к 90-летию художника и скульптора Зураба Церетели пройдут в Москве Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

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В Москве пройдут три выставки работ художника и скульптора Зураба Церетели, приуроченные к его 90-летию. На них покажут живописные полотна мастера, эмаль и скульптуру малых форм. Об этом сообщили на официальном портале столичного правительства.

Работы с эмалью и скульптуру представят в галерее «А3» с 17 января по 11 февраля. Произведения живописи выставят в галерее «Здесь на Таганке» с 27 декабря по 25 января и в галерее «Китай-город» с 30 декабря по 4 февраля. Экспозиция получила название «Церетели. Живопись».

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Картины художника совместили в себе разные стили и направления. Его бытовые натюрморты передают простую красоту с нотой фантазии. В работах Церетели получили отражение традиции, народная культура и смех.

Зураб Константинович Церетели — грузинский, советский и российский скульптор, художник-монументалист, основатель и директор Московского музея современного искусства. С 1997 года он занимает пост президента Российской академии художеств.

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