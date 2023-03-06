Культура 06 марта 2023, 14:32 Три выставки, представленные музеем «Арт-Донбасс», открылись в центре «Меридиан» в Москве

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Директор художественного музея «Арт-Донбасс», член Ассоциации искусствоведов РФ Екатерина Калиниченко рассказала об открыти в центре культуры и искусства «Меридиан» трех выставок детского рисунка, передала «Вечерняя Москва».

«Ребята вдохновлялись произведениями и музыкой известных деятелей искусств и потом уже рисовали картины», — сообщила она.

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«Арт-Донбасс» привез в столицу выставки «Родом из детства. Корней Чуковский», «Открывая Пришвина» и «По мотивам произведений Некрасова».

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Всего представлено более 90 картин, которые собирались на протяжении трех лет.