Три новых памятника появятся в Петербурге

Три новых памятника установят в Петербурге: Александру Блоку, Александру Володину и Василию Верещагину. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Памятник Блоку на улице Декабристов, 57 планируют открыть до конца года. Это будет работа скульптора Евгения Ротанова.

Памятник драматургу Володину должен появиться в Матвеевском саду Петроградского района. Сейчас идет согласование локации.

Наконец, памятник художнику-баталисту Верещагину установят в Кронштадте. Над монументом работал скульптор Владимир Горевой.