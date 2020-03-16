Три картины стоимостью в миллионы фунтов похищены в Оксфорде

Три картины XVI и XVII веков были украдены из галереи Крайст-Черч при Оксфордском университете. Ограбление произошло в ночь на 15 марта, около 23:00. До окончания расследования галерея будет закрыта.

Как сообщили газете Telegraph в полиции, украдены полотна кисти Антониса Ван Дейка «Солдат верхом на лошади» (1616 год), «Скалистое побережье» Сальватора Розы (конца 1640-х годов) и картина Аннибале Карраччи «Пьющий мальчик» (1580 год).

«Картины, которые были украдены, представляют большую ценность. В настоящий момент проводится тщательное расследование, чтобы найти картины и привлечь виновных к ответственности», — заявил инспектор полиции Джон Кэппс.

В конце января злоумышленники украли из галереи Couleur в Стокгольме больше 10 скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.