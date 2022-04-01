Три экспоната, которые можно потрогать, появились в Русском музее в Санкт-Петербурге

Три новых экспоната появились в Русском музее Михайловского замка Санкт-Петербурга. Они доступны для тактильного осмотра. Об этом сообщил телеканал Piter.TV.

Это скульптуры императора Павла I и императрицы Марии Федоровны, а также большая корона Российской империи в увеличенном размере. Их будут демонстрировать на экскурсиях для слабовидящих людей.

«Можно не только незрячим, но и всем посетителям Михайловского замка. То есть для детей это просто подарок», — рассказала ведущий специалист отдела социокультурных коммуникаций Русского музея Алена Суслова.