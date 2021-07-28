Третьяковская галерея откроет экспозиции в Калининграде и Владивостоке

В августе Третьяковская галерея откроет выставки в Калининграде и во Владивостоке. В Калининграде пройдет выставка графики разных художников, а посетители выставки во Владивостоке смогут ознакомиться с историей музея, написал ТАСС.

В Калининграде с 7 августа по 19 сентября пройдет выставка «Сцены частной жизни. Интерьер в графике XX века». На ней можно будет увидеть работы Верейского, Купреянова, Дейнеки, Ведерникова, Попкова, Голицына и других знаменитых художников этого периода.

Во Владивостоке пройдет выставка под названием «Третьяковка в движении». С 19 августа до 26 сентября ее посетители смогут узнать о коллекционере Павле Третьякове и истории галереи, написало ИА НСН.