Третьяковка откроется 3 июля и будет принимать посетителей по сеансам

Для сеанса будут организованы группы до пяти человек. По такой системе уже работает посещение в Доме-музее Виктора Васнецова и Музее-квартире Аполлинария Васнецова.

«Посетители смогут проходить в музей во время сеанса — 30-минутного интервала — в составе группы не более пяти человек. Рекомендуемое время осмотра составляет два часа», — говорится на сайте музея.

У всех посетителей на входе будут бесконтактно проверять температуру. Также руководство галереи призывает гостей использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать дистанцию. При этом администрация музея просит оставить в камере хранения антисептические гели и спреи. Тем, кто не пройдет температурный контроль, будет предложено использовать билет в другой день. Также в случае плохого самочувствия есть возможность сдать билет онлайн с возмещением полной стоимости. Но это нужно делать за день до даты посещения.

При этом многие музеи Москвы уже открылись. И в первые дни почти 800 человек, согласно электронной записи, посетили музеи.