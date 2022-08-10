Третья часть фильма о Сонике выйдет в декабре 2024 года

Премьера фильма «Соник 3» запланирована на 20 декабря 2024 года. Об этом сообщило издание «Ридус».

Дата выхода совпадает с премьерой нового «Аватара». Создатели обещали сделать третью часть еще более зрелищной, с большим количество погонь. Кроме того, в ней появится новый персонаж Тень, которого зрители уже видели в конце титров второго фильма про Соника.

«Мы создаем кинематографическую вселенную Соника, поэтому мы знали, что собираемся добавить таких персонажей, как Тейлз и Наклз, новых для фильмов, но любимых геймерами всего мира» — рассказал продюсер проекта Тоби Ашер.