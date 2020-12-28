Третья часть «Чудо-женщины» станет последней

Глава киностудии Тоби Эммерих признался, что Warner Bros. рада возможности поработать над продолжением истории, поскольку картина «Чудо-женщина: 1984» показала отличный результат в первый уикенд. По его словам, режиссер обеих частей Пэтти Дженкинс и исполнительница главной роли Галь Гадот вернутся к работе над завершением кинотрилогии.