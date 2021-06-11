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    11 июня 2021, 19:24

    Третий сезон «Содержанок» станет финальным

    Полина Гребенщикова

    Третий сезон сериала «Содержанки», который начал выходить 10 июня, станет последним. Об этом ТАСС рассказала одна из создателей сериала Ирина Сосновая.

    «Когда мы говорим „развязка“ — мы говорим это довольно честно. Действительно, в третьем сезоне мы планируем развязать все линии, ответить на все вопросы, которые возникли у зрителя. Мы действительно ставили себе задачу, когда писали этот сценарий, чтобы вопросов у зрителей не осталось. Поэтому это действительно развязка», — сказала она.

    В новом сезоне зрителей ждет появление новых мужских персонажей, а также новой героини, которую исполнит Виктория Толстоганова.

    Старых же героинь, по словам создателей, ожидают серьезные перемены в жизни и внутренние трансформации.

    Первый сезон «Содержанок» стал дебютом в кино для театрального режиссера Константина Богомолова, добавило ToDay News Ufa. Второй сезон сериала сняла Дарья Жук, а третий продолжила снимать Юрия Мороза. По словам создателей, смена режиссера в каждом сезоне была осознанным и продуманным заранее решением.