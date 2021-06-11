Третий сезон «Содержанок» станет финальным

Третий сезон сериала «Содержанки», который начал выходить 10 июня, станет последним. Об этом ТАСС рассказала одна из создателей сериала Ирина Сосновая.

«Когда мы говорим „развязка“ — мы говорим это довольно честно. Действительно, в третьем сезоне мы планируем развязать все линии, ответить на все вопросы, которые возникли у зрителя. Мы действительно ставили себе задачу, когда писали этот сценарий, чтобы вопросов у зрителей не осталось. Поэтому это действительно развязка», — сказала она.

В новом сезоне зрителей ждет появление новых мужских персонажей, а также новой героини, которую исполнит Виктория Толстоганова.

Старых же героинь, по словам создателей, ожидают серьезные перемены в жизни и внутренние трансформации.

Первый сезон «Содержанок» стал дебютом в кино для театрального режиссера Константина Богомолова, добавило ToDay News Ufa. Второй сезон сериала сняла Дарья Жук, а третий продолжила снимать Юрия Мороза. По словам создателей, смена режиссера в каждом сезоне была осознанным и продуманным заранее решением.