Sony и Disney заключили соглашение о том, что Marvel Studios выпустит третий фильм из серии под названием «Человек-паук: возвращение домой». Его снимет режиссер Том Холланд. Выход на экраны запланирован на 16 июля 2021 года.

Sony Pictures закрыла дверь перед Marvel Подробнее

Об этом CNBC сообщил президент Marvel Studios Кевин Фейдж. Условия сделки не разглашаются. Но представитель Sony сообщил: «За последние четыре года у нас сложилось отличное сотрудничество, и наше общее желание продолжать было таким же, как и у многих поклонников. Мы рады двигаться вперед вместе».

Приблизительно месяц назад появились сообщения, что компании намерены прекратить сотрудничество. Disney и Sony Pictures не смогли достичь соглашения, которое отвечало бы условиям совместного финансирования долей кинопроизводства.

СМИ сообщили, что Disney в августе предложил заключить соглашение о софинансировании 50/50. Это означало бы, что каждая компания возьмет на себя половину производственных затрат и затем разделит прибыль.

По сообщениям прессы, Sony отказалась.