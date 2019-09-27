  • Третьему «Человеку-пауку» — быть

    27 сентября 2019, 19:45

    Анастасия Кукова

    Sony и Disney заключили соглашение о том, что Marvel Studios выпустит третий фильм из серии под названием «Человек-паук: возвращение домой». Его снимет режиссер Том Холланд. Выход на экраны запланирован на 16 июля 2021 года.
    Третьему «Человеку-пауку» — быть

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    Об этом CNBC сообщил президент Marvel Studios Кевин Фейдж. Условия сделки не разглашаются. Но представитель Sony сообщил: «За последние четыре года у нас сложилось отличное сотрудничество, и наше общее желание продолжать было таким же, как и у многих поклонников. Мы рады двигаться вперед вместе».

    Приблизительно месяц назад появились сообщения, что компании намерены прекратить сотрудничество. Disney и Sony Pictures не смогли достичь соглашения, которое отвечало бы условиям совместного финансирования долей кинопроизводства.

    СМИ сообщили, что Disney в августе предложил заключить соглашение о софинансировании 50/50. Это означало бы, что каждая компания возьмет на себя половину производственных затрат и затем разделит прибыль.

    По сообщениям прессы, Sony отказалась.