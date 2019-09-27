Третьему «Человеку-пауку» — быть
Sony Pictures закрыла дверь перед MarvelПодробнее
Об этом CNBC сообщил президент Marvel Studios Кевин Фейдж. Условия сделки не разглашаются. Но представитель Sony сообщил: «За последние четыре года у нас сложилось отличное сотрудничество, и наше общее желание продолжать было таким же, как и у многих поклонников. Мы рады двигаться вперед вместе».
Приблизительно месяц назад появились сообщения, что компании намерены прекратить сотрудничество. Disney и Sony Pictures не смогли достичь соглашения, которое отвечало бы условиям совместного финансирования долей кинопроизводства.
СМИ сообщили, что Disney в августе предложил заключить соглашение о софинансировании 50/50. Это означало бы, что каждая компания возьмет на себя половину производственных затрат и затем разделит прибыль.
По сообщениям прессы, Sony отказалась.