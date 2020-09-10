Тренер по танцам назвала главные отличия стрип-пластики от стриптиза

Чемпионка Армении по бальным спортивным танцам, выпускница РГУФКСМиТ по специальности «Тренер по спортивным танцам» Нунэ Акопян назвала главные отличия стрип-пластики от стриптиза.

По ее словам, стриптизом называется танцевальный номер, в котором исполнительница эффектно раздевается. Стрип-пластика представляет из себя лишь красивую женственную танцевальную связку. Помимо прочего, разница заключается в манере подачи движений и образе танцовщицы.

На том, кто танцует стриптиз, минимум одежды. На исполнительнице стрип-пластики чаще всего надета комфортная и облегающая форма, подчеркивающая фигуру. Еще в стриптизе присутствует намек на вульгарность, а стрип-пластику лучше назвать видом искусства, в котором демонстрируется грация и сексуальность в рамках приличий, пишет ИА Nation News.

Также специалист объяснила, что пластика постоянно развивается и видоизменяется, а по одному из ее видов проводятся международные соревнования. В то же время стриптиз остается только в пределах стрип-клубов.