Трек Linkin Park прослушали на Spotify миллиард раз

Трек «In Тhе End» группы Linkin Park набрал более миллиарда прослушиваний на музыкальной платформе Spotifу. Об этом написало ИА НСН.

Эту песню группа выпустила в 2000 году на альбоме «Hybrid Theory». Уже тогда трек набрал популярность, занимая первые места в американских музыкальных чартах. При этом, по словам вокалиста Linkin Park Майка Шиноды, Честеру Бенингтону, ныне покойному фронтмену группы, эта песня не нравилась. Остальные же музыканты сразу были уверены, что песня станет популярной.

Самым популярным исполнителем в Spotify пока остается канадский рэпер Дрейк — его треки пользователи прослушали более 50 миллиардов раз.