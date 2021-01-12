Трейлер второго сезона «Сквозь снег» с Шоном Бином появился в Сети

Действия в сюжете многосерийной ленты происходят через семь лет после того, как на нашу планету пришел смертельный холод. Лишь нахождение в гигантском поезде, который курсирует по Земле, спасает людей. В нем пассажиры разделены по классам. Так, кто-то находится в холодном хвосте состава, а другие роскошно живут в его начале. Обычное течение дней прерывает убийство в поезде.

Премьера второго сезона сериала на Netflix назначена на 25 января.