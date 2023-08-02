Культура 02 августа 2023, 15:39 Трейлер второго сезона «Локи» поставил рекорд по просмотрам Трейлер второго сезона «Локи» набрал более 80 млн просмотров за сутки и поставил рекорд Скриншот видео

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Трейлерный ролик второго сезона популярного сериала «Локи» за сутки набрал свыше 80 миллионов просмотров и установил новый рекорд по этому показателю для проектов студии Disney+. Об этом сообщило издание Deadline.

Среди просмотров учитывали показы на видеохостинге YouTube, в Twitter и на других площадках.

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Второй сезон выпустят на стриминговом сервисе Disney+ 6 октября 2023 года, в него войдут шесть эпизодов.

Сериал «Локи» рассказывает историю бога хитрости и обмана, который сбежал от пленивших его Мстителей, однако оказался арестован могущественной и таинственной организацией «Управление Временными Изменениями». Локи обвинили в нарушении незыблемой хронологии событий и целостности времени.

Первый сезон вышел в 2021 году. Роль главного героя исполнил британец Том Хиддлстон. Также в картине снялись Оуэн Уилсон, София ди Мартино, Джонатан Мейджорс и другие.