Трейлер спин-оффа «Большого Лебовски» появился в Сети

По данным издания, главным героем фильма станет вышедший из тюрьмы маэстро боулинга Хесус Кинтана. Главную роль исполнит Джон Туртурро, который также выступил в качестве режиссера.

По его словам, в основу картины ляжет история о глупости мужчин, которые пытаются раз за разом понять и разгадать тайну женщин. В тандеме с Туртурро сыграет французская актриса Одри Тоту («Амели», «Код да Винчи»). Премьера комедии должна состояться в этом году.