Трейлер спин-оффа «Большого Лебовски» появился в Сети
В Сеть выложили трейлер картины «Дальше некуда». Это спин-офф культовой комедии братьев Коэнов «Большой Лебовски. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, главным героем фильма станет вышедший из тюрьмы маэстро боулинга Хесус Кинтана. Главную роль исполнит Джон Туртурро, который также выступил в качестве режиссера.
По его словам, в основу картины ляжет история о глупости мужчин, которые пытаются раз за разом понять и разгадать тайну женщин. В тандеме с Туртурро сыграет французская актриса Одри Тоту («Амели», «Код да Винчи»). Премьера комедии должна состояться в этом году.