Трейлер сериала «Защищая Джейкоба» появился в Сети

Идеей для минисериала послужила одноименная книга американского писателя Уилльяма Лэндея.

По сюжету, заместитель окружного прокурора Эндрю Барбер пытается доказать непричастность собственного сына-подростка к убийству его ровесника.

Главная роль в криминальной драме досталась актеру из США Крису Эвансу, который получил популярность как Капитан Америка во вселенной Marvel.

Зрители увидят сериал 24 апреля.