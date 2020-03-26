Трейлер сериала «Защищая Джейкоба» появился в Сети
На официальном YouTube-канале видеосервиса Apple TV+ опубликовали трейлер криминального мини-фильма «Защищая Джейкоба». Об этом сообщила «Газета.ru».
Идеей для минисериала послужила одноименная книга американского писателя Уилльяма Лэндея.
По сюжету, заместитель окружного прокурора Эндрю Барбер пытается доказать непричастность собственного сына-подростка к убийству его ровесника.
Главная роль в криминальной драме досталась актеру из США Крису Эвансу, который получил популярность как Капитан Америка во вселенной Marvel.
Зрители увидят сериал 24 апреля.