    26 марта 2020, 13:29

    Трейлер сериала «Защищая Джейкоба» появился в Сети

    Ольга Ситникова

    На официальном YouTube-канале видеосервиса Apple TV+ опубликовали трейлер криминального мини-фильма «Защищая Джейкоба». Об этом сообщила «Газета.ru».

    Идеей для минисериала послужила одноименная книга американского писателя Уилльяма Лэндея.

    По сюжету, заместитель окружного прокурора Эндрю Барбер пытается доказать непричастность собственного сына-подростка к убийству его ровесника.

    Главная роль в криминальной драме досталась актеру из США Крису Эвансу, который получил популярность как Капитан Америка во вселенной Marvel.

    Зрители увидят сериал 24 апреля.