Трейлер сериала «Технарь» появился в интернете

Трейлер сериала «Технарь» от режиссера Душана Глигорова появился в интернете. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Главную роль в сериале исполнил Владимир Жеребцов. Виктор Добронравов сыграл главного отрицательного персонажа.

По сюжету 30-летний мужчина по фамилии Одинцов является успешным программистом, у которого преступники похищают жену и ребенка. Чтобы семья не пострадала, ему приходится выполнять требования похитителей.

В сериале будут раскрыты две истории: о настоящем и прошлом Одинцова. Зрители узнают про его жизнь до истории с похищением, а также увидят, как он справляется с возникшей ситуацией.

Премьера сериала запланирована на на 16 февраля. Режиссер фильма известен по своему предыдущему проекту «Хрустальный».