Трейлер сериала со звездами фильма «Зомби по имени Шон» появился в Сети

Уточняется, что многосерийная лента повествует о людях, которые исследуют паранормальные явления в Великобритании, а также рассказывают о своих находках. Они забираются в бункеры, старые церкви и заброшенные больницы. Однажды ребята узнают о заговоре, который может привести к уничтожению человечества с лица Земли, сообщил сайт NEWS.ru.

Пегг и Фрост сами написали сценарий к сериалу. Соавторами являются Нэт Сондерс и Джеймс Серафимович, которые работали над «Большой вознёй» и «По болезни». Режиссером картины стал постановщик комедии «Слишком крута для тебя» Джим Филд Смит.