Трейлер сериала «Сияющие» появился в интернете

Apple TV+ показал трейлер нового сериала «Сияющие» с Элизабет Мосс. Об этом сообщил «Ридус».

Это триллер о маньяке, который может путешествовать во времени. Героиня Мосс — Кирби Мазрахи — оказывается его единственной выжившей жертвой.

«Когда Кирби узнает, что недавнее очередное убийство связано с покушением на нее, она объединяется с матерым журналистом Дэном Веласкесом и сама начинает преследовать серийного маньяка, чтобы разобраться в прошлом и со своими травмами и положить конец его преступлениям», — говорится в синопсисе.

Сериал снят по одноименному роману Лорен Бьюкес. Книга была написана в 2013 году, и с тех пор постоянно ходили разговоры о ее экранизации. Роль главного отрицательного персонажа хотел сыграть Леонардо ди Каприо, но в итоге ее получил Джейми Белл, известный по фильмам «Телепорт» и «Рокетмен».

Премьера сериала запланирована на 23 апреля.