facebook_pixel
    31 августа 2020, 19:05

    Трейлер сериала «Противостояние» по книге Кинга выложили в Сеть

    Артур Блянихов

    В Сети появился первый трейлер предстоящего мини-сериала «Противостояние», в основу которого лег одноименный роман Стивена Кинга. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

    По данным издания, сериал снял Джон Буш, который запомнился зрителям по картине «Новые мутанты». В съемках приняли участие такие известные актеры, как Вупи Голдберг, Эмбер Херд, Александр Скарсгард и другие.

    Действие сериала разворачивается в постапокалиптическом мире, где люди разделились на две группы. Одни следуют за неким человеком в черном, который стремится к господству над миром, а другие верны традициям и идеалам прошлого.

    Новости SMI.FM