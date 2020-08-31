Трейлер сериала «Противостояние» по книге Кинга выложили в Сеть

По данным издания, сериал снял Джон Буш, который запомнился зрителям по картине «Новые мутанты». В съемках приняли участие такие известные актеры, как Вупи Голдберг, Эмбер Херд, Александр Скарсгард и другие.

Действие сериала разворачивается в постапокалиптическом мире, где люди разделились на две группы. Одни следуют за неким человеком в черном, который стремится к господству над миром, а другие верны традициям и идеалам прошлого.