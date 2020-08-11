Трейлер сериала «Игра на выживание» с Бортич и Чадовым появился в Сети

Официальный трейлер сериала «Игра на выживание», в котором снялись актеры Александра Бортич, Алексей Чадов и Игорь Верник, появился в Сети.

Режиссером ленты стал Карен Оганесян. Сюжет разворачивается в глухой тайге, куда со всех окраин России съехались участники экстремального реалити-шоу. Так, 16 человек будут бороться за крупный денежный приз — миллион евро. Сначала все идет благополучно. Герои знакомятся, делятся на две команды и проходят подготовленные испытания.

Однажды все меняется, когда съемочная группа реалити-шоу пропадает, оставив дорогую технику. Участники остаются одни в лесу. Герои находятся в растерянности. Их интересует, является ли происходящее запланированной частью, пишет сайт «Дни.ру».

Производством теленовеллы занимается компания «Амедиа Продакшн». Сериал будет состоять из 12 серий. Бортич рассказала, что картина выполнена в любимом ею жанре — триллере. Она подчеркнула, что лента отличается необычными и резкими поворотами. Актриса призналась, что прочитав сценарий, она не могла дождаться момента съемок.

Уточняется, что показ первого эпизода картины состоится на телеканале ТНТ и видеоплатформе PREMIER 31 августа в 22:00.