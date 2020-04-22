Трейлер сериала «Голливуд» выложили в Сеть

По данным издания, действие фильма разворачивается после Второй мировой войны. Начинающие актеры и режиссеры приезжают в Лос-Анджелес за славой и признанием, однако их затягивает в круговорот закулисных интриг.

Среди исполнителей главных ролей: Дэвид Коренсвет, Даррен Крисс, Самара Уивинг, Лора Харриер и Джереми Поуп.

Шоураннерами проекта выступили Иэн Бреннан («Королевы крика») и Райан Мерфи («Американская история ужасов»). Премьера сериала состоится первого мая на стриминговой платформе Netflix.