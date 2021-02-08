Трейлер российского режиссера показали аудитории Суперкубка США
Показ трейлера сам Найшуллер прокомментировал в Instagram. Картина станет его первой голливудской работой.
«Две вещи поразили меня во вчерашнем Суперкубке. Первое — что Том Брейди взял седьмой кубок в своей карьере в возрасте 43 лет, и второе — что в перерывах показывали новый мини-трейлер моего Nobody», — написал режиссер.
Сюжет фильма рассказывает о ничем не примечательном мужчине среднего возраста. Однажды он вступился а женщину, на которую напали бандиты. Один из хулиганов попал в больницу и захотел отомстить обидчику.
В ленте Найшуллера сыграют и голливудские, и российские актеры, в том числе Боб Оденкерк, Конни Нильсен и Кристофер Ллойд, а также Алексей Серебряков и Александр Паль.
Илья Найшуллер известен как режиссер фантастического фильма «Хардкор». Они снимал клипы группы «Ленинград» и певца The Weeknd (False Alarm).
Супербоул — в американском футболе название финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) США. Как правило, это самое популярное телевизионное событие в стране. Многие компании готовы потратить миллионы долларов на рекламу во время матча. Суперкубок также считают престижной площадкой для показа трейлеров и тизеров ожидаемых фильмов.