Трейлер российского режиссера показали аудитории Суперкубка США

Зрителям финала Национальной футбольной лиги США показали трейлер фильма российского режиссера. Они увидели кадры ленты «Никто», которую снял режиссер Илья Найшуллер.

Показ трейлера сам Найшуллер прокомментировал в Instagram. Картина станет его первой голливудской работой.

«Две вещи поразили меня во вчерашнем Суперкубке. Первое — что Том Брейди взял седьмой кубок в своей карьере в возрасте 43 лет, и второе — что в перерывах показывали новый мини-трейлер моего Nobody», — написал режиссер.

Сюжет фильма рассказывает о ничем не примечательном мужчине среднего возраста. Однажды он вступился а женщину, на которую напали бандиты. Один из хулиганов попал в больницу и захотел отомстить обидчику.

В ленте Найшуллера сыграют и голливудские, и российские актеры, в том числе Боб Оденкерк, Конни Нильсен и Кристофер Ллойд, а также Алексей Серебряков и Александр Паль.

Илья Найшуллер известен как режиссер фантастического фильма «Хардкор». Они снимал клипы группы «Ленинград» и певца The Weeknd (False Alarm).

Супербоул — в американском футболе название финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) США. Как правило, это самое популярное телевизионное событие в стране. Многие компании готовы потратить миллионы долларов на рекламу во время матча. Суперкубок также считают престижной площадкой для показа трейлеров и тизеров ожидаемых фильмов.