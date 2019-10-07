Трейлер российского хоррора «Спутник» появился в Сети

По данным информагентства, в основе сюжета лежит история советского космонавта Владимира Вешнякова (Федоров), который возвращается на землю с инопланетным существом в своем теле.

Нейрофизиологу Татьяне Климовой (Акиньшина) под руководством неназванного персонажа в исполнении Бондарчука предстоит изучить внеземной организм и спасти космонавта. Режиссером картины выступил Егор Абраменко. Премьера «Спутника» должна состояться в следующем году 16 апреля.