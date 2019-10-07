Трейлер российского хоррора «Спутник» появился в Сети
В Сети появился трейлер отечественного хоррора «Спутник», главные роли в котором исполнили Федор Бондарчук, Оксана Акиньшина и Петр Федоров. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, в основе сюжета лежит история советского космонавта Владимира Вешнякова (Федоров), который возвращается на землю с инопланетным существом в своем теле.
Нейрофизиологу Татьяне Климовой (Акиньшина) под руководством неназванного персонажа в исполнении Бондарчука предстоит изучить внеземной организм и спасти космонавта. Режиссером картины выступил Егор Абраменко. Премьера «Спутника» должна состояться в следующем году 16 апреля.