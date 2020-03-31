Трейлер первого фильма о коронавирусе появился в Сети
Канадский режиссер Мостафа Кешвари снял первую художественную картину о коронавирусе. Драма называется «Корона», передает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, в центре сюжета — шестеро соседей, которые застревают в лифте вместе с незнакомой китаянкой в начале эпидемии COVID-19. Они подозревают у девушки наличие коронавируса и проявляют к ней агрессию, боясь заразиться.
«Идея картины пришла ко мне, когда я читал в лифте новости про китайских туристов, подвергающихся нападкам местных жителей», — признался режиссер.
Во время съемок фильма он еще не знал, что эпидемия коронавирусной инфекции станет глобальной пандемией и акцентировал внимание на проблеме расовой дискриминации.
«Вирус не выбирает людей по расовому признаку, почему мы должны считать какую-то национальность хуже другой?» — задался вопросом Кешвари.