Трейлер новых «Охотников за приведениями» появился в Сети

Учитывая, что одну из главных ролей играет звезда сериала «Очень странные дела» Финн Вулфард, можно не сомневаться, что у ребят все получится.

По сюжету подростки после переезда узнают о неком «наследстве» одного из охотников на приведений. К счастью для ребят, это не предыдущий ремейк фильма, вышедший в 2016, а Кадиллак и кое-какое оборудование.

Предыдущая попытка воскресить на экране борцов с призраками оказалась не столь успешной, как рассчитывали создатели картины.

В данном случае, можно надеется, что фильм не повторит судьбу своего предшественника. Тем более что здесь снялся Билл Мюррей, который ловил приведений еще в первых двух лентах. Известно, что актер вернется в роли Питера Венкмана.

Также в фильме играют Пол Радд, Маккена Грейс, Кэрри Кун и другие. На широкие экраны «Охотники за приведениями» должны выйти 9 июля 2020 года.

Самым успешным фильмом франшизы до сих пор остается первая часть, вышедшая на экраны в 1984 году. Картина стала лидером проката, получила премию BAFTA и была номинирована на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Кассовые сборы оказались почти в десять раз больше затрат на производство — $282 242 989 при потраченных $30 000 000.