  • Трейлер новых «Охотников за приведениями» появился в Сети

    10 декабря 2019, 14:21

    Александр Кушак

    В новых «Охотниках за приведениями» главными героями становятся подростки. Именно им придется разбираться со всеми паранормальными проблемами, сообщила «Газета.ru».

    Учитывая, что одну из главных ролей играет звезда сериала «Очень странные дела» Финн Вулфард, можно не сомневаться, что у ребят все получится.

    По сюжету подростки после переезда узнают о неком «наследстве» одного из охотников на приведений. К счастью для ребят, это не предыдущий ремейк фильма, вышедший в 2016, а Кадиллак и кое-какое оборудование.

    Предыдущая попытка воскресить на экране борцов с призраками оказалась не столь успешной, как рассчитывали создатели картины.

    В данном случае, можно надеется, что фильм не повторит судьбу своего предшественника. Тем более что здесь снялся Билл Мюррей, который ловил приведений еще в первых двух лентах. Известно, что актер вернется в роли Питера Венкмана.

    Также в фильме играют Пол Радд, Маккена Грейс, Кэрри Кун и другие. На широкие экраны «Охотники за приведениями» должны выйти 9 июля 2020 года.

    Самым успешным фильмом франшизы до сих пор остается первая часть, вышедшая на экраны в 1984 году. Картина стала лидером проката, получила премию BAFTA и была номинирована на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Кассовые сборы оказались почти в десять раз больше затрат на производство — $282 242 989 при потраченных $30 000 000.