Трейлер новой «Пилы» появился в сети

Известная кинолента «Пила» продолжится с Крисом Роком в заглавной роли. Новая часть франшизы назвали «Спираль».

Официальный трейлер девятой части опубликован на YouTubе.

Основным персонажем фильма стал детектив нью-йоркской полиции Зик Бэнкс. Ему нужно будет раскрыть серию загадочных и кровопролитных убийств. Однако в ходе проведенного расследования он осознает, что детали преступления ведут его в прошлое, сообщили в Nation News.

Тогда детектив осознает, что жестокий убийца все еще на свободе и продолжает творить свои злодеяния. Зик Бэнкс вмешивается в историю, к которой оказывается причастен его отец.

Режиссером выступил Даррен Линн Боусман, он известен зрителю по сьемкам третьей и четвертой части. В главных ролях можно будет увидеть Криса Рока и Сэмюэла Л. Джексона.