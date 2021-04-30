Трейлер нового сезона Castlevania появился в Сети

Стриминговый сервис Netflix выложил трейлер четвертого сезона аниме-сериала Castlevania, снятого по популярной игровой франшизе. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным информагентства, четвертый сезон станет финальным. Премьерный показ состоится 13 мая. Портал ToDay News Ufa рассказал, что в новых эпизодах Бельмонт и Сифа будут стремиться предотвратить воскрешение Дракулы.

Отмечается, что Netflix намерен и дальше работать в франшизой Castlevania. Планируется сделать еще один многосерийный проект в той же вселенной, но с совершенно другими героями.