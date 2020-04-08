Трейлер нового фильма с Крисом Хемсвортом появился в Сети

По данным издания, в центре сюжета — наемник в исполнении Хемсворта, который должен спасти сына наркобарона. В съемках фильма также приняли участие Дэвид Харбор («Отряд самоубийц»), Голшифте Фарахани («Патерсон») и Дерек Люк («Чудо святой Анны»). На 24 апреля запланирована онлайн-премьера картины.