Трейлер нового фильма с Крисом Хемсвортом появился в Сети
Стриминговый сервис Netflix выложил трейлер нового боевика «Эвакуация», главную роль в котором сыграл австралийский актер Крис Хемсворт («Тор»). Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, в центре сюжета — наемник в исполнении Хемсворта, который должен спасти сына наркобарона. В съемках фильма также приняли участие Дэвид Харбор («Отряд самоубийц»), Голшифте Фарахани («Патерсон») и Дерек Люк («Чудо святой Анны»). На 24 апреля запланирована онлайн-премьера картины.