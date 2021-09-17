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    17 сентября 2021, 10:56

    Трейлер нового фильма Гильермо Дель Торо появился в Сети

    Артур Блянихов

    В Сеть выложили трейлер новой кинокартины мексиканского режиссера Гильермо Дель Торо «Аллея кошмаров». Об этом сообщило РИА ФАН.

    Фильм является киноадаптацией одноименной книги Уильяма Линзи Грэшема. В центре сюжета находится аферист Стэн Карлайл, который работает карнавальным фокусником. По ходу истории он начинает выдавать себя за человека, способного разговаривать с мертвыми. Главные роли в картине исполнили Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уильям Дефо и Руни Мара.