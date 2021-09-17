Трейлер нового фильма Гильермо Дель Торо появился в Сети

В Сеть выложили трейлер новой кинокартины мексиканского режиссера Гильермо Дель Торо «Аллея кошмаров». Об этом сообщило РИА ФАН.

Фильм является киноадаптацией одноименной книги Уильяма Линзи Грэшема. В центре сюжета находится аферист Стэн Карлайл, который работает карнавальным фокусником. По ходу истории он начинает выдавать себя за человека, способного разговаривать с мертвыми. Главные роли в картине исполнили Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уильям Дефо и Руни Мара.