Трейлер «Наемника» с Пайном появился в Сети

Кинокомпания Paramount выложила первый трейлер триллера «Наемник», в котором главные роли исполнили Крис Пайн и Бен Фостер. Об этом сообщил сайт inc-news.

В центре фильма — бывший солдат Джеймс Харпер. После службы в армии он принимает участие в подпольной военной операции. Через некоторое время ему становится ясно, что его подставили, и выжить ему будет непросто.

Тарик Салех выступил в качестве режиссера. Дж.П. Дэвис занимался написанием сценария. На российские экраны фильм выйдет 10 марта.