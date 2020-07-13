Трейлер мультсериала Star Trek: Lower Decks появился в Сети

Трейлер мультипликационного сериала Star Trek: Lower Decks опубликовал американский телеканал CBS. Созданием сюжета многосерийной ленты занимался сценарист «Рика и Морти» Майк Макмахан.

Уточняется, что главными героями сериала является команда космического корабля под названием «Серритос». Персонажи занимаются обслуживанием судна и мечтают о совершении больших подвигов.

По прогнозам создателей, премьера мультсериала Star Trek пройдет 6 августа нынешнего года на CBS. Сериал будет состоять из десяти получасовых эпизодов, сообщила «Газета.ру».

Star Trek — американская научно-фантастическая медиафраншиза, которая включает в себя ряд телевизионных сериалов, полнометражных лент, а также сотни книг, рассказов и большое число компьютерных игр.

Автором идеи и основателем Вселенной «Звездного пути» является Джин Родденберри. Впервые сериал «Звездный путь» появился на экранах 8 сентября 1966 года. Проект внес огромной вклад в массовую культуру и остается культовым явлением на протяжении десятилетий.