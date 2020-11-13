Трейлер комедийного сериала «Идеальная семья» появился в Сети

По сюжету, отец большого семейства Соколов накопил много долгов и понял, что не сможет обеспечить родным хороший отдых. Он придумал необычный способ выйти из неудобного положения.

Мужчина подговорил детей пройти кастинг в реалити-шоу «Идеальная семья». Герои отправляются на съемки, где их ждет шикарная вилла. Однако жена пока не знает, что на нее будет смотреть вся страна.

Премьера многосерийной ленты назначена на ноябрь нынешнего года.