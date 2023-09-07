07 сентября 2023, 15:38
Трейлер комедии «Теща» с Гузеевой и Харламовым появился в Сети
Central Partnership опубликовал трейлер российского фильма «Теща» с Харламовым
Первый трейлер комедийного фильма «Теща» режиссера Аскара Узабаева появился в Сети. Видеоролик опубликовала компания Central Partnership.
Главные роли в картине исполнили такие известные актеры, как Гарик Харламов и Лариса Гузеева. Они сыграли бестолкового зятя и деспотичную тещу, которые ссорились между собой. Сюжет фильма развернулся вокруг праздника, на котором конфликтная ситуация вышла из-под контроля, в результате чего супруги оказалась на грани развода.
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Среди актеров — Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов и другие. Премьера киноленты состоится 30 сентября 2023 года.
Ранее в Сети появился трейлер нового анимационного фильма знаменитого японского мультипликатора и основателя студии Ghibli Хаяо Миядзаки. В зарубежном прокате кино получило название «Как поживаете?», в российском картина выйдет как «Мальчик и Цапля». Сюжет аниме развернулся вокруг подростка, который попал в волшебную страну.
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