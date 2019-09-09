  • Трейлер картины о жутком клоуне по имени Морщины появился в Сети

    09 сентября 2019, 12:17

    Артур Блянихов

    На YouTube появился трейлер документальной ленты Wrinkles the Clown, которая расскажет о самом страшном клоуне по имени Морщины. В свое время он навел ужас на юго-западную часть Флориды (США). Об этом сообщило РИА «Новости».

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    В 2014 году в Сети появился вирусный ролик, в котором неизвестный актер в образе жуткого клоуна вылезал из-под кровати и пугал детей. Оказалось, что его специально наняли родители, чтобы напугать непослушного ребенка. После этого он стал известен и стал пугать детей по заказу на регулярной основе.

    История с Морщинами стала частью городского фольклора и получила распространение в интернете. У клоуна даже появились подражатели по всей стране.

    Настоящее имя артиста до сих пор неизвестно. Майкл Бич Николс выступил режиссером документальной картины о страшном клоуне.

    В конце сентября ее покажут на фестивале Fantastic Fest. «Газета.ru» уточнила, что четвертого октября состоится мировая премьера фильма.