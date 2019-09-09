Трейлер картины о жутком клоуне по имени Морщины появился в Сети

Фильм «Оно-2» возглавил российский прокат в выходные Подробнее

В 2014 году в Сети появился вирусный ролик, в котором неизвестный актер в образе жуткого клоуна вылезал из-под кровати и пугал детей. Оказалось, что его специально наняли родители, чтобы напугать непослушного ребенка. После этого он стал известен и стал пугать детей по заказу на регулярной основе.

История с Морщинами стала частью городского фольклора и получила распространение в интернете. У клоуна даже появились подражатели по всей стране.

Настоящее имя артиста до сих пор неизвестно. Майкл Бич Николс выступил режиссером документальной картины о страшном клоуне.

В конце сентября ее покажут на фестивале Fantastic Fest. «Газета.ru» уточнила, что четвертого октября состоится мировая премьера фильма.