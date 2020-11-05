Трейлер к финальному эпизоду сериала «Сверхъестественное» появился в Сети

В видеозаписи поклонников поблагодарили за 15 лет поддержки. Ролик состоит из эпизодов с событиями прошлых сезонов. Закадровый голос обещает, что фанаты истории не будут разочарованы окончанием истории, пишет сайт «Дни.ру».

«Когда вы делаете что-то долгое время, вы как бы чувствуете, когда дело идет к концу», — отметил исполнитель роли Дина Винчестера, актер Дженсен Эклс.

Серию хронометражем в два часа покажут на экранах 19 ноября нынешнего года.