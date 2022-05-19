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    19 мая 2022, 17:40

    Трейлер фильма «Спайдерхед» появился в интернете

    Дарья Морозова

    Netflix опубликовал трейлер триллера «Спайдерхед». Об этом сообщил «Ридус».

    Главные роли в нем сыграли актеры Крис Хемсворт, Майлз Теллер и Джерни Смоллетт. Режиссером стал Джозеф Косински, известный по фильму «Трон: Наследие».

    Детали сюжета пока не известны. «Спайдерхед» — это научно-исследовательский центр, который проводит эксперименты с препаратами, имеющими неожиданные последствия. В какой-то момент исследования выходят из-под контроля.

    Премьера запланирована на 17 июня.