Трейлер фильма «Спайдерхед» появился в интернете

Netflix опубликовал трейлер триллера «Спайдерхед». Об этом сообщил «Ридус».

Главные роли в нем сыграли актеры Крис Хемсворт, Майлз Теллер и Джерни Смоллетт. Режиссером стал Джозеф Косински, известный по фильму «Трон: Наследие».

Детали сюжета пока не известны. «Спайдерхед» — это научно-исследовательский центр, который проводит эксперименты с препаратами, имеющими неожиданные последствия. В какой-то момент исследования выходят из-под контроля.

Премьера запланирована на 17 июня.