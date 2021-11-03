Трейлер фильма «Скорая» появился на Youtube

Вышел первый трейлер фильма «Скорая» от Майкла Бэя. Об этом сообщил «Ридус».

В картине сыграли такие актеры, как Джейк Джилленхол, Яхья Абдул-Матин II, известный по фильму «Кэндимен» и Эйса Гонсалес из фильмов «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Малыш на драйве».

По сюжету главный герой Уилл Шарп ищет деньги на лечение для жены. Он просит помощи у брата Дэнни, который является преступником. Тот уговаривает его ограбить банк. В результате во время ограбления они угоняют машину скорой помощи, в которой находятся врач и раненый полицейский.

Премьера фильма в России состоится 17 февраля 2022 года.

Ранее второй трейлер триллера «Морбиус» с Джаредом Лето появился на YouTube. Режиссером фильма стал Даниэль Эспиноса. Также в фильме сыграли такие актеры, как Тайриз Гибсон из «Форсажа» и Адриа Архона из второго сезона «Настоящего детектива».