Трейлер фильма «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето опубликовали в интернете
В интернете появился трейлер кинокартины «Морбиус, живой вампир». Главную роль в ней исполнил американский рок-музыкант и актер Джаред Лето. Об этом сообщило ИА Nation News.
Режиссером триллера стал шведский кинорежиссер Даниэль Эспиноса. За основу сюжета взяли комиксы студии Marvel.
Зрители увидят историю биохимика Майкла Морбиуса, страдающего от редкого заболевания крови. В фильме он пытается найти необходимое лекарство.
Планируется, что премьерный показ кинокартины «Морбиус, живой вампир» пройдет летом 2020 года.