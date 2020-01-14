Трейлер фильма «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето опубликовали в интернете

Режиссером триллера стал шведский кинорежиссер Даниэль Эспиноса. За основу сюжета взяли комиксы студии Marvel.

Зрители увидят историю биохимика Майкла Морбиуса, страдающего от редкого заболевания крови. В фильме он пытается найти необходимое лекарство.

Планируется, что премьерный показ кинокартины «Морбиус, живой вампир» пройдет летом 2020 года.