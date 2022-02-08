Трейлер фильма «Истории моей жены» с Леа Сейду вышел на YouTube

На YouTubе вышел трейлер фильма «История моей жены» с Леа Сейду в главной роли. Об этом сообщил «Ридус».

По сюжету, капитан Якоб Штэрр заключает пари со своим другом, что женится на первой женщине, которая сейчас зайдет в кафе. Такой оказывается француженка Лиззи. Она очень милая и приятная, но при этом не верная.

Главные роли также сыграли актеры Гийс Нейбр и Луи Гаррель.

Режиссером стал Ильдико Эньеди. Он со своим фильмом участвовал в Каннском кинофестивале, но Золотую Пальмовую ветвь получил хоррор «Титан».

В кино фильм выйдет с 3 марта.

Ранее китайский видеосервис Tencent Video практически полностью восстановил оригинальный финала фильма Дэвида Финчера «Бойцовский клуб». Теперь в ленте присутствуют 11 из 12 ранее изъятых сцен — кроме сцены секса. В компании пошли на такой шаг после негативной реакции пользователей на цензуру.