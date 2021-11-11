Трейлер фильма «Быть Рикардо» появился в интернете

Вышел трейлер фильм «Быть Рикардо» от Amazon Prime Vidео. Об этом сообщило издание INC-news.

Главную женскую роль в фильме исполнила Николь Кидман. Режиссером стал Аарон Соркин, известный по фильму «Суда над чикагской семеркой».

Сюжет основан на биографии Люсиль Болл и том, как она прославилась благодаря фильму «Я люблю Люси», где играла со своим супругом Деси Арназом.

Роль мужа сыграл Хавьер Бардем.

Премьера в США запланирована на 10 декабря. На Amazon Prime Video фильм покажут 21 декабря.

Ранее вышел первый трейлер фильма «Скорая» от Майкла Бэя. В картине сыграли такие актеры, как Джейк Джилленхол, Яхья Абдул-Матин II, известный по фильму «Кэндимен» и Эйса Гонсалес из фильмов «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Малыш на драйве».

По сюжету главный герой Уилл Шарп ищет деньги на лечение для жены. Он просит помощи у брата Дэнни, который является преступником. Тот уговаривает его ограбить банк. В результате во время ограбления они угоняют машину скорой помощи, в которой находятся врач и раненый полицейский.