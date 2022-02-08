Трейлер четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел» появился в интернете

Стрим-сервис Amazon Prime Video выложил трейлер к четвертому сезону сериала «Удивительная миссис Мейзел». Об этом сообщил «Ридус».

По сюжету главная героиня Мириам Мейзел покоряет мир стендапа, в котором лидируют мужчины. В новом сезоне действие начинается после того, как ее выкидывают из тура певца Шая Болдуина. Женщина стремится вырастить свой уровень как стендап-комика, чтобы выступать самостоятельно и больше ни от кого не зависеть. Она решает говорить только то, что думает и устраивать сольные выступления. В итоге героиня сталкивается с неожиданными проблемами.

Главные роли сыграют те же актеры, что и в прошлых — Рейчел Броснахэн, Алекс Борштейн, Тони Шелуба и другие. Также появятся и новые герои в исполнении Джона Уотерса и Келли Бишоп.

Премьера назначена на 18 февраля.