Трейлер четвертого сезона «Черной молнии» появился в Сети
Телеканал CW обнародовал трейлер последнего сезона сериала «Черная молния», который снят по мотивам комиксов DС. Об этом сообщило ИА Nation News.
Создатель «Черной молнии» Салим Акил признался, что гордится проделанной работой и поблагодарил участников съемок за их труд.
По данным информагентства, премьерный показ финальных эпизодов намечен на 8 февраля. В центре сериала — директор школы Джефферсон Пирс в исполнении Кресса Уильямса, который способен контролировать электричество.