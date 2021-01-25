Трейлер четвертого сезона «Черной молнии» появился в Сети

Создатель «Черной молнии» Салим Акил признался, что гордится проделанной работой и поблагодарил участников съемок за их труд.

По данным информагентства, премьерный показ финальных эпизодов намечен на 8 февраля. В центре сериала — директор школы Джефферсон Пирс в исполнении Кресса Уильямса, который способен контролировать электричество.