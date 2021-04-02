Трейлер аниме-сериала «‎Ясукэ» о темнокожем самурае появился в Сети

Трейлер аниме-сериала «‎Ясукэ» о темнокожем самурае опубликовал стриминговый сервис Netflix, написала «Газета.ru».

В 2017 году студия Lionsgate заявляла, что работает над картиной «Ясукэ — черный самурай». В 2019 году о съемках аниме о Ясукэ объявила студия MGM. В основу картины легла реальная биография самурая, который жил в Японии в конце XVI века. Главного героя озвучил актер Лакит Стэнфилд.

В целом запланирован выпуск шести эпизодов. Премьера мультфильма назначена на 29 апреля.