Трехмерную панораму «Ленфильма» дополнят виртуальной реальностью

В пятом павильоне «Ленфильма» появится новая трехмерная панорама с виртуальной реальностью, посвященная Великой Отечественной войне. За создание этого проекта взялась творческая мастерская «Невский баталист». Об этом написал «Петербургский дневник».

Посетители смогут буквально увидеть некоторые эпизоды войны своими глазами. На различных локациях будут воспроизведены сцены битвы за Ленинград, за горы Кавказа, взятие Берлина и другие. Для более полного погружения в те события будут созданы макеты зданий и военной техники.

«Виртуальная реальность позволит воспарить над Северной столицей и услышать рассказ о выдающихся памятниках архитектуры, героях и значимых событиях истории города. Позволит посетителям стать участниками виртуальной реконструкции боевых действий и совершить экскурсию по еще одному проекту команды «Невского баталиста», созданному в другом городе. Надеемся, что проект «История моими глазами» станет интересным дополнением к нашей трехмерной панораме и в целом новой локацией для посетителей «Ленфильма», — сообщила пресс-секретарь творческой мастерской «Невский баталист» Маргарита Попова.

Первые посетители смогут увидеть новый проект в начале 2022 года.