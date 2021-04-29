Гран-при ММКФ вручили румынскому фильму о травле в соцсетях

Картина румынского режиссера Андрея Хуцуляка «Засранка» получила Гран-при 43-го Московского международного кинофестиваля. Фильм о травле в социальных сетях признали лучшим.

Ленту наградили «Святым Георгием», уточнило РИА «Новости». Церемонию награждения организовали в столичном театре «Россия».

Хуцуляк снял фильм, ставший «печальной сатирой» об эпохе интернета. В нем рассказана история первого громкого случая травли в соцсетях. В 2005 году ей подвергли женщину, которая отказалась убрать за своей собакой.

«Хочу поблагодарить отборщиков и жюри, я совершенно не понимаю, почему такое решение, но иногда совсем не нужно понимать», — сказал режиссер.

Он добавил, что не ожидал получить Гран-при, но на всякий случай заготовил речь.

На открытии ММКФ вдвое народного артиста РСФСО Валентина Гафта Ольге Остроумовой вручили специальный приз за его вклад в кинематограф. Президент фестиваля Никита Михалков назвал Гафта потрясающим человеком, сумевшим сохранить невероятную чистоту и абсолютную честность в непростой актерской среде.