Трансгендерного и небинарного героев впервые покажут в «Стартреке»
Новых героев покажут в третьем сезоне сериала. Трансгендерный актер Иэн Александр сыграет трансгендерного героя Грея, а небинарная персона Блю дель Баррио — небинарного персонажа Адиру.
«„Стартрек“ всегда ставил перед собой задачу дать возможность заявить о себе недопредставленным сообществам», — заявил шоураннер.
Исполнительный продюсер шоу Мишель Парадайз верит, что придет будущее без разделения по признаку расы, пола, гендерной идентичности или сексуальной ориентации.
Премьера третьего сезона «Звездный путь: Дискавери» пройдет 15 октября на CBS All Access и Netflix.
Иэн Александр, которому 19 лет, ранее играл в сериале «ОА». Он — первый на телевидении открыто трансгендерный азиатско-американский актер, отметила «Газета.ru». Для Блю дель Баррио роль в большом проекте станет дебютной.
Оригинальный сериал «Стартрек» сняли в 1966 году. В основе сюжета лежат приключения команды космического корабля «Энтерпрайз».