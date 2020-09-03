facebook_pixel
    03 сентября 2020, 16:47

    Трансгендерного и небинарного героев впервые покажут в «Стартреке»

    Алена Макаренко

    Гендерный и гендерно-небинарный персонажи появятся в сериале «Звездный путь: Дискавери» впервые за всю историю вселенной «Стартрека». Об этом сообщила газета Daily Mail.

    Новых героев покажут в третьем сезоне сериала. Трансгендерный актер Иэн Александр сыграет трансгендерного героя Грея, а небинарная персона Блю дель Баррио — небинарного персонажа Адиру.

    «„Стартрек“ всегда ставил перед собой задачу дать возможность заявить о себе недопредставленным сообществам», — заявил шоураннер.

    Исполнительный продюсер шоу Мишель Парадайз верит, что придет будущее без разделения по признаку расы, пола, гендерной идентичности или сексуальной ориентации.

    Премьера третьего сезона «Звездный путь: Дискавери» пройдет 15 октября на CBS All Access и Netflix.

    Иэн Александр, которому 19 лет, ранее играл в сериале «ОА». Он — первый на телевидении открыто трансгендерный азиатско-американский актер, отметила «Газета.ru». Для Блю дель Баррио роль в большом проекте станет дебютной.

    Оригинальный сериал «Стартрек» сняли в 1966 году. В основе сюжета лежат приключения команды космического корабля «Энтерпрайз».

    Новости SMI.FM