Трансгендерная актриса впервые стала лауреатом премии «Золотой глобус»

В США трансгендерная актриса Микаэла Антония Джае (Эмджей) Родригес получила премию «Золотой глобус». Подобное случилось впервые в истории американской кинопремии.

31-летняя Родригес одержала победу в номинации «Лучшая женская роль» за роль медсестры в телевизионной драме «Поза».

Премия «Золотой глобус» присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. В этом году победителей огласили в Twitter. Так решили поступить после того, как телекомпания NBC отказалась транслировать церемонию в знак протеста против действий HFPA. В NBC заявили, что покажут премию в 2023 году только при условии решения проблем с расовой предвзятостью в ассоциации.

Расследование в отношении Голливудской ассоциации иностранной прессы в феврале 2021 года выпустила газета The Los Angeles Times. В нем организаторов премии обвинили в коррупции и непрозрачности при выборе номинантов и победителей, а также особо отметили, что среди представителей HFPA нет ни одного темнокожего.